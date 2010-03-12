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    Чемпионат мира в залах. Кейелча, Шпанович, Нийонсаба, Лавильени одержали победы, другие результаты

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    В Бирмингеме завершился чемпионат мира по легкой атлетике в залах. 

    Чемпионат мира в помещениях

    Бирмингем, Англия

    Мужчины

    Прыжки с шестом

    1. Рено Лавильени (Франция) – 5,90
    2. Сэм Кендрикс (США) – 5,85
    3. Петр Лисек (Польша) – 5,85

    60 м с/б

    1. Эндрю Поцци (Великобритания) – 7,46
    2. Джаррет Итон (США) – 7,47
    3. Урель Манге (Франция) – 7,54

    Эстафета 4 по 400 м

    1. Польша – 3.01,77 – рекорд чемпионатов мира в залах
    2. США – 3.01,97
    3. Бельгия – 3.02,51

    1500 м

    1. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.58,19
    2. Марчин Левандовски (Польша) – 3.58,39
    4. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.58,43

    3000 м

    1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 8.14,41
    2. Селемон Барега (Эфиопия) – 8.15,59
    3. Бетвел Бирген (Кения) – 8.15,70

    Женщины

    Прыжки в длину

    1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96
    2. Бриттни Риз (США) – 6,89
    3. Могенара Состене (Германия) – 6,85

    Эстафета 4 по 400 м

    1. США – 3.23,85
    2. Польша – 3.26,09
    3. Великобритания – 3.29,38

    800 м

    1. Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,31
    2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,99
    3. Шелайна Оскан-Кларк (Великобритания) – 1.59,81

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