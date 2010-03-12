Чемпионат мира в залах. Кейелча, Шпанович, Нийонсаба, Лавильени одержали победы, другие результаты

В Бирмингеме завершился чемпионат мира по легкой атлетике в залах.
Чемпионат мира в помещениях
Бирмингем, Англия
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Рено Лавильени (Франция) – 5,90
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,85
3. Петр Лисек (Польша) – 5,85
60 м с/б
1. Эндрю Поцци (Великобритания) – 7,46
2. Джаррет Итон (США) – 7,47
3. Урель Манге (Франция) – 7,54
Эстафета 4 по 400 м
1. Польша – 3.01,77 – рекорд чемпионатов мира в залах
2. США – 3.01,97
3. Бельгия – 3.02,51
1500 м
1. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.58,19
2. Марчин Левандовски (Польша) – 3.58,39
4. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.58,43
3000 м
1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 8.14,41
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 8.15,59
3. Бетвел Бирген (Кения) – 8.15,70
Женщины
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96
2. Бриттни Риз (США) – 6,89
3. Могенара Состене (Германия) – 6,85
Эстафета 4 по 400 м
1. США – 3.23,85
2. Польша – 3.26,09
3. Великобритания – 3.29,38
800 м
1. Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,31
2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,99
3. Шелайна Оскан-Кларк (Великобритания) – 1.59,81