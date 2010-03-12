Чемпионат мира в залах. Кейелча, Шпанович, Нийонсаба, Лавильени одержали победы, другие результаты

В Бирмингеме завершился чемпионат мира по легкой атлетике в залах.

Чемпионат мира в помещениях

Бирмингем, Англия

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Рено Лавильени (Франция) – 5,90

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,85

3. Петр Лисек (Польша) – 5,85

60 м с/б

1. Эндрю Поцци (Великобритания) – 7,46

2. Джаррет Итон (США) – 7,47

3. Урель Манге (Франция) – 7,54

Эстафета 4 по 400 м

1. Польша – 3.01,77 – рекорд чемпионатов мира в залах

2. США – 3.01,97

3. Бельгия – 3.02,51

1500 м

1. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.58,19

2. Марчин Левандовски (Польша) – 3.58,39

4. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.58,43

3000 м

1. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 8.14,41

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 8.15,59

3. Бетвел Бирген (Кения) – 8.15,70

Женщины

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96

2. Бриттни Риз (США) – 6,89

3. Могенара Состене (Германия) – 6,85

Эстафета 4 по 400 м

1. США – 3.23,85

2. Польша – 3.26,09

3. Великобритания – 3.29,38

800 м

1. Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 1.58,31

2. Эджи Уилсон (США) – 1.58,99

3. Шелайна Оскан-Кларк (Великобритания) – 1.59,81