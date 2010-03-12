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    Евгений Загорулько: «За такие контракты, как в хоккее, нужно одно место рвать! Они должны были обыгрывать Германию на Играх-2018 со счетом 20:0»

    Теги сборная России сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная России прыжки в высоту ВФЛА Виталий Загорулько Александр Кравцов Елена Вяльбе Михаил Прохоров Пхенчхан-2018 Дмитрий Шляхтин Данил Лысенко

    Известный тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько рассказал о финансовых проблемах в российской легкой атлетике.

    – Как оцениваете работу президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина?

    – Он пытается что-то сделать. Сейчас работает над вливанием денежных субсидий. Но Шляхтин ведь, при всех его стараниях, занят еще и футболом. И хоккеем. Разорваться тяжело.

    – Легкая атлетика в России сейчас держится на честном слове?

    – Даже честного слова нет. Никто его не дает. Держится, потому что есть некоторые люди на местах.

    Вот мне после Лысенко звонят, говорят – ты великий. Да что великий? Просто если я работать не буду, ноги с голоду протяну! Я же не футболист.

    – Какой человек нужен легкой атлетике? Как олигарх Михаил Прохоров, который вливал в биатлон большие деньги? Или как Елена Вяльбе, досконально знающая лыжи?

    – Низкий поклон Вяльбе! У нее же действительно нет средств, как в том же хоккее. В хоккей играют миллионеры. А за такие контракты нужно так одно место рвать! Они должны были обыгрывать Германию в финале Олимпиады со счетом 20:0!

    Вяльбе же сделала стране восемь медалей. С минимумом средств. Молодыми ребятами! Такими же как Лысенко. А ведь Вяльбе гноили! Тот же президент СБР Кравцов. А у него в биатлоне никого…

    – Почему у Вяльбе получилось?

    – Когда работаешь с людьми, тех, кто у тебя в подчинении, нужно хотя бы уважать. Тогда работа будет единой.

    А когда думаешь о своем месте или своей доле – ничего не выйдет. Это все заметно. Как и пустые речи, – сказал Загорулько.

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