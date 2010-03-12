Евгений Загорулько: «За такие контракты, как в хоккее, нужно одно место рвать! Они должны были обыгрывать Германию на Играх-2018 со счетом 20:0»

Известный тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько рассказал о финансовых проблемах в российской легкой атлетике.

– Как оцениваете работу президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина?

– Он пытается что-то сделать. Сейчас работает над вливанием денежных субсидий. Но Шляхтин ведь, при всех его стараниях, занят еще и футболом. И хоккеем. Разорваться тяжело.

– Легкая атлетика в России сейчас держится на честном слове?

– Даже честного слова нет. Никто его не дает. Держится, потому что есть некоторые люди на местах.

Вот мне после Лысенко звонят, говорят – ты великий. Да что великий? Просто если я работать не буду, ноги с голоду протяну! Я же не футболист.

– Какой человек нужен легкой атлетике? Как олигарх Михаил Прохоров, который вливал в биатлон большие деньги? Или как , досконально знающая лыжи?

– Низкий поклон Вяльбе! У нее же действительно нет средств, как в том же хоккее. В хоккей играют миллионеры. А за такие контракты нужно так одно место рвать! Они должны были обыгрывать Германию в финале Олимпиады со счетом 20:0!

Вяльбе же сделала стране восемь медалей. С минимумом средств. Молодыми ребятами! Такими же как Лысенко. А ведь Вяльбе гноили! Тот же президент СБР Кравцов. А у него в биатлоне никого…

– Почему у Вяльбе получилось?

– Когда работаешь с людьми, тех, кто у тебя в подчинении, нужно хотя бы уважать. Тогда работа будет единой.

А когда думаешь о своем месте или своей доле – ничего не выйдет. Это все заметно. Как и пустые речи, – сказал Загорулько.