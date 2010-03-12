Евгений Загорулько: «Колобков понимает, что в легкой атлетике сейчас полная задница. Но ему не до нас. Вот Мутко лез везде»

Известный тренер по прыжкам в высоту и наставник серебряного призера ЧМ-2017 Данила Лысенко Евгений Загорулько раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) и министра спорта России Павла Колобкова.

«Пришел на место министра новый человек, получил место – и тут же забыл обо всем. Ему до наших проблем нет дела.

Вот был . Тот лез везде! Его сейчас многие критикуют, но он всегда хотел быть полезным. А новый министр не лезет никуда! Ему не до нас – главное спокойно сидеть на этом месте.

При этом он прекрасно понимает, что в нашей легкой атлетике сейчас полная задница. А ведь это вид, в котором разыгрывается 47 комплектов медалей на Олимпийских играх. Это основа!

Но если завтра Олимпиада, то у нас квалификационные нормативы выполнит человек 15-20. А у нас на сборах сидит по 400 спортсменов. Кого же мы готовим?

У нас в федерации 55 человек получает деньги. За что? Что они делают? Половину можно смело разгонять!

До 1988 года у нас в управлении было 26 человек – на 15 республик. Сами печатали телеграммы, вызовы, тренировали, проводили семинары. Сейчас – ничего. Потому что квалификация данных работников крайне низкая.

Один из руководителей тут подходил ко мне, спрашивал, почему мы не лезем на мировой рекорд. Но Лысенко еще 20 лет! Скелет пока не получил полного окостенения. Не дай бог травма – и все. Лечить будем сами.

А у нас нет миллионных страховок, как у футболистов. Дайте ему такую – и я пойду на это дело. А у него страховка самая обычная. Как у нас с вами. Чтобы до морга довезли», – рассказал Загорулько.