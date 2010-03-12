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    Виктория Прокопенко: «Нововведения стали для меня стрессом и не позволили проявить себя в полную силу»

    Теги чемпионат мира в залах сборная России жен тройной прыжок Виктория Прокопенко

    Российская прыгунья тройным Виктория Прокопенко прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в залах в Бирмингеме (7-е место).

    «Я могла здесь выступить куда лучше. Меня немного смутил нестандартный формат проведения турнира, когда к заключительной попытке допускают только четверых участников. Я – человек шестой попытки, а эти нововведения стали для меня стрессом и не позволили проявить здесь себя в полную силу. Но я рада своим стабильным прыжкам.

    Если бы я смогла здесь повторить свой лучший результат, то попала бы в тройку. Немного грустно, конечно, хотя это мой первый нормальный соревновательный сезон, когда я могу выступать везде без ограничений. Этот старт является хорошей отправной точкой для моей дальнейшей карьеры», – рассказала Прокопенко.

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