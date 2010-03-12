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    Анжелика Сидорова: «Когда соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Обидно и горько от всего этого»

    Теги чемпионат мира в залах сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова

    Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова расстроена тем, что не могла взять российский флаг после второго места на чемпионате мира в залах.

    «Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Решила не смотреть на все это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун.

    Надеюсь, что скоро у нас появится возможность выступать под своим знаменем. Я уже забыла, как бегать с флагом по стадиону. Хочется поскорее вернуть те времена», – рассказала Сидорова.

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