Анжелика Сидорова: «Когда соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Обидно и горько от всего этого»

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова расстроена тем, что не могла взять российский флаг после второго места на чемпионате мира в залах.

«Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Решила не смотреть на все это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун.

Надеюсь, что скоро у нас появится возможность выступать под своим знаменем. Я уже забыла, как бегать с флагом по стадиону. Хочется поскорее вернуть те времена», – рассказала Сидорова.