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    Максим Афонин: «Если бы не проблема с ногой, на чемпионате мира в залах показал бы отличнейший результат»

    Теги чемпионат мира в залах сборная России толкание ядра травмы Максим Афонин

    Российский толкатель ядра Максим Афонин прокомментировал свой результат на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме (13-е место).

    «В этом сезоне я нахожусь, наверное, в самой лучшей форме за всю мою спортивную карьеру и был очень хорошо готов к этому турниру. Но, к сожалению, в понедельник на тренировке в Новогорске у меня щелкнуло в ноге.

    Я далеко толкаю за счет своих сильных ног, а не мощного верха. Но сегодня из-за того, что нога правая у меня не работала, я не мог толкнуть ядро далеко. Ни массаж, ни обезболивающие препараты мне не могли помочь

    Я уверен, что если не проблема с ногой, то я здесь показал бы отличнейший результат. На тренировках я без особого напряжения толкаю за 20 метров», – сказал Афонин.

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