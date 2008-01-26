РУСАДА дисквалифицировало бегунью Кадашеву на четыре года за допинг

Российская бегунья Сабрина Кадашева дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Дисциплинарный комитет РУСАДА признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. В ее пробе был обнаружен триметазидин. Срок отстранения бегуньи закончится 27 ноября 2021 года.

Также комитет принял решение вынести предупреждение спринтерше Екатерине Высоцкой в связи с положительной допинг-пробой. В организме спортсменки был обнаружен остарин, но она смогла доказать, что положительная проба – результат использования некачественной биодобавки. Временное отстранение с россиянки было снято.