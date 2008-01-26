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    РУСАДА дисквалифицировало бегунью Кадашеву на четыре года за допинг

    Теги бег допинг сборная России жен дисквалификации РУСАДА Сабрина Кадашева Екатерина Высоцкая

    Российская бегунья Сабрина Кадашева дисквалифицирована на четыре года за допинг.

    Дисциплинарный комитет РУСАДА признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. В ее пробе был обнаружен триметазидин. Срок отстранения бегуньи закончится 27 ноября 2021 года.

    Также комитет принял решение вынести предупреждение спринтерше Екатерине Высоцкой в связи с положительной допинг-пробой. В организме спортсменки был обнаружен остарин, но она смогла доказать, что положительная проба – результат использования некачественной биодобавки. Временное отстранение с россиянки было снято.

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