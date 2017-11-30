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    МОК завершил слушания по делам россиян после Лондона-2012. Дисквалифицировали 21 атлета

    Теги прыжки в длину допинг сборная России сборная России жен МОК дисквалификации Лондон-2012 Анна Назарова Юлия Гущина

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что завершил перепроверку всех проб российских спортсменов с Игр-2012.

    Делами легкоатлеток Анны Назаровой и Юлии Гущиной, результаты которых были аннулированы, завершились все слушания по россиянам.

    Всего после перепроверки проб Лондона-2012 был дисквалифицирован 21 российский атлет.

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