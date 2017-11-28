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    Ричард Паунд: «Проблема с допингом – у России, а не у МОК и WADA»

    Теги допинг МОК Ричард Паунд WADA Ричард Макларен Григорий Родченков МПК

    Экс-глава WADA Ричард Паунд заявил о том, попытка России переложить ответственность за допинговый скандал в российском спорте на МОК и WADA в корне неверна.

    – Преследование нарушителей сейчас ведется только в отношении России. Такое ощущение, что больше никто этому не подвергается.

    – Россия сейчас оказалась в центре внимания. Пытаться в средствах массовой информации представить все так, будто проблема не в России, а в МОК или WADA, в корне неверно.

    Проблема с допингом – у России. По крайней мере, в отношении легкоатлетов был введен общий запрет, и, учитывая ситуацию, я считаю, что правильно. Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета, – сказал Паунд. 

    Также бывший руководитель WADA подчеркнул, что доклад Ричарда Макларена основывался не только на словах информатора Григория Родченкова.

    «Были еще два осведомителя. Они занимали невысокие должности и были очень хорошо подготовлены, а их слова во многом заслуживали доверия, равно как и показания Родченкова.

    Однако Макларен его слова за чистую монету не принимал – вся исходящая от него информация сопоставлялась с показаниями других свидетелей, сведениями из документов и прочих источников, и лишь затем расценивалась как достоверная», – добавил Паунд.

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