Ричард Паунд: «Проблема с допингом – у России, а не у МОК и WADA»

Экс-глава WADA Ричард Паунд заявил о том, попытка России переложить ответственность за допинговый скандал в российском спорте на МОК и WADA в корне неверна.

– Преследование нарушителей сейчас ведется только в отношении России. Такое ощущение, что больше никто этому не подвергается.

– Россия сейчас оказалась в центре внимания. Пытаться в средствах массовой информации представить все так, будто проблема не в России, а в МОК или WADA, в корне неверно.

Проблема с допингом – у России. По крайней мере, в отношении легкоатлетов был введен общий запрет, и, учитывая ситуацию, я считаю, что правильно. Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета, – сказал Паунд.

Также бывший руководитель WADA подчеркнул, что доклад Ричарда Макларена основывался не только на словах информатора Григория Родченкова.

«Были еще два осведомителя. Они занимали невысокие должности и были очень хорошо подготовлены, а их слова во многом заслуживали доверия, равно как и показания Родченкова.

Однако Макларен его слова за чистую монету не принимал – вся исходящая от него информация сопоставлялась с показаниями других свидетелей, сведениями из документов и прочих источников, и лишь затем расценивалась как достоверная», – добавил Паунд.

У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат