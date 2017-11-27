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    Екатерина Конева: «Перед Рио-2016 нас замучили, теперь перед Пхенчханом-2018 начали пятнать имена российских спортсменов»

    Теги допинг сборная России жен Екатерина Конева сборная России тройной прыжок сборная России жен Рио-2016 Пхенчхан-2018

    Российская прыгунья тройным Екатерина Конева прокомментировала допинговый скандал в российском спорте.

    «Это все было ожидаемо. И перед летней Олимпиадой нас замучили. Теперь перед зимней Олимпиадой начали пятнать имена российских спортсменов, забирать медали.

    Наверняка часть не пустят, часть пустят на Игры. Но это бабушка надвое сказала.

    Ну а нам, спортсменам, что делать? Мы продолжаем тренироваться и надеяться на лучшее. Но пока только худшие новости у нас», – рассказала Конева.

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