Екатерина Конева: «Перед Рио-2016 нас замучили, теперь перед Пхенчханом-2018 начали пятнать имена российских спортсменов»

Российская прыгунья тройным Екатерина Конева прокомментировала допинговый скандал в российском спорте.

«Это все было ожидаемо. И перед летней Олимпиадой нас замучили. Теперь перед зимней Олимпиадой начали пятнать имена российских спортсменов, забирать медали.

Наверняка часть не пустят, часть пустят на Игры. Но это бабушка надвое сказала.

Ну а нам, спортсменам, что делать? Мы продолжаем тренироваться и надеяться на лучшее. Но пока только худшие новости у нас», – рассказала Конева.