Павел Колобков: «Сейчас разваливается весь международный спорт»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением насчет состояния мирового спорта.

«Спортивные чиновники всего мира должны в какой-то момент задуматься: что они делают? Ведь сейчас разваливается весь международный спорт, спортивное движение – само это понятие.

Все должны сесть и одуматься. Ведь в процесс обсуждения и осуждения вовлечены спортсмены.

Мне кажется, что, помимо всех проблем, мы теряем романтическое отношение к спорту, обсуждая всю эту грязь вокруг него. Хотя многие извлекают из этого пользу.

Вот началось все с фильма при участии Степановой, которая в течение года ходила, навесив на себя микрофоны, подходила к своим подружкам, провоцировала на какие-то беседы…

Сейчас она на Западе герой, это ведь она обнаружила «такую» систему в легкой атлетике России. Сейчас это в западном мире называется «информатор».

А ведь она, кстати, тоже была нарушителем допинговых правил. Если ты информатор, откажись от денег, откажись от работы: «Я вам рассказал, мне ничего не надо. Я за чистый спорт, я за идею». Тот же Родченков сегодня находится под системой защиты свидетелей и получает какие-то блага», – сказал Колобков.

У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор