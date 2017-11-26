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    Павел Колобков: «Сейчас разваливается весь международный спорт»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Павел Колобков Юлия Степанова (Русанова) Министерство спорта России Григорий Родченков

    Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением насчет состояния мирового спорта.

    «Спортивные чиновники всего мира  должны в какой-то момент задуматься: что они делают? Ведь сейчас разваливается весь международный спорт, спортивное движение – само это понятие.

    Все должны сесть и одуматься. Ведь в процесс обсуждения и осуждения вовлечены спортсмены.

    Мне кажется, что, помимо всех проблем, мы теряем романтическое отношение к спорту, обсуждая всю эту грязь вокруг него. Хотя многие извлекают из этого пользу.

    Вот началось все с фильма при участии Степановой, которая в течение года ходила, навесив на себя микрофоны, подходила к своим подружкам, провоцировала на какие-то беседы…

    Сейчас она на Западе герой, это ведь она обнаружила «такую» систему в легкой атлетике России. Сейчас это в западном мире называется «информатор».

    А ведь она, кстати, тоже была нарушителем допинговых правил. Если ты информатор, откажись от денег, откажись от работы: «Я вам рассказал, мне ничего не надо. Я за чистый спорт, я за идею». Тот же Родченков сегодня находится под системой защиты свидетелей и получает какие-то блага», – сказал Колобков.

    У нас отбирают медали, а мы молчим. Просто позор

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