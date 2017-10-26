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    WADA зафиксировало рост количества положительных допинг-проб в 2016 году

    Теги допинг WADA Оливье Ниггли

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о результатах тестирований за 2016 год.

    Сообщается, что в 2016 году проверено на 0,9 процента допинг-проб меньше, чем в 2015 году (300 565 против 303 369). При этом процент положительных проб повысился с 1,26 до 1,60. 4 822 положительных образцов было взято у спортсменов в 2016 году.

    «Данные, представленные  в отчете, имеют решающее значение для создания и поддержания глобальных и национальных антидопинговых программ.

    Мы считаем, что этот отчет, содержащий огромное количество ценных сведений, позволяет сообществу по борьбе с допингом задавать правильные вопросы по поводу тех тенденций или расхождений, которые возникают. И отмечает необходимость следить за ними», – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

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