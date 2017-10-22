Усэйн Болт: «Карьера в футболе – моя мечта и новая глава в жизни»

Ямайский бегун Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион, сообщил, что всерьез настроен начать футбольную карьеру.

«Это моя цель. И мне не важно, что люди об этом думают. Я не вру себе и глупо выглядеть не хочу. Если пойму, что футбол не мое, то скажу «знаете, просто забудьте об этом». Но если пойму, что у меня получается, то серьезно попробую заняться футболом.

Это моя мечта и новая глава в жизни. А если у тебя есть мечта, то почему бы не попробовать и не посмотреть, куда тебя это приведет?

Посмотрим, что у меня получится с футбольной карьерой, но еще я определенно хочу помогать IAAF пропагандировать спорт и поддерживать легкую атлетику на том уровне, на котором она была во времена моих выступлений.

Стать тренером? Нет. Совершенно точно нет», – рассказал спринтер.

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