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    Усэйн Болт: «Карьера в футболе – моя мечта и новая глава в жизни»

    Теги возможные трансферы бег Усэйн Болт IAAF сборная Ямайки

    Ямайский бегун Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион, сообщил, что всерьез настроен начать футбольную карьеру.

    «Это моя цель. И мне не важно, что люди об этом думают. Я не вру себе и глупо выглядеть не хочу. Если пойму, что футбол не мое, то скажу «знаете, просто забудьте об этом». Но если пойму, что у меня получается, то серьезно попробую заняться футболом.

    Это моя мечта и новая глава в жизни. А если у тебя есть мечта, то почему бы не попробовать и не посмотреть, куда тебя это приведет?

    Посмотрим, что у меня получится с футбольной карьерой, но еще я определенно хочу помогать IAAF пропагандировать спорт и поддерживать легкую атлетику на том уровне, на котором она была во времена моих выступлений.

    Стать тренером? Нет. Совершенно точно нет», – рассказал спринтер.

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