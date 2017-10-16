Россия направила в Интерпол запрос на задержание Родченкова

Российские правоохранительные органы направили запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сегодня Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до 10 лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола, после чего, в случае утверждения, карточка разыскиваемого лица будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола.

Однако Интерпол может отказать в розыске, если сочтет, что что уголовное преследование имеет политическую подоплеку.