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    Sports.ru

    Россия направила в Интерпол запрос на задержание Родченкова

    Теги допинг РУСАДА Интерпол Григорий Родченков

    Российские правоохранительные органы направили запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    Сегодня Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до 10 лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола, после чего, в случае утверждения, карточка разыскиваемого лица будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола.

    Однако Интерпол может отказать в розыске, если сочтет, что что уголовное преследование имеет политическую подоплеку.

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