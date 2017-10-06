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    МОК приостановил работу Олимпийского комитета Бразилии из-за коррупционного скандала

    Теги МОК сборная Бразилии Рио-2016 Пхенчхан-2018 Токио-2020 НОК Бразилии Карлос Нузман

    Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить работу Национального олимпийского комитета Бразилии из-за коррупционного скандала вокруг выборов столицы Олимпиады-2016.

    Вчера бразильская полиция задержала главу оргкомитета Рио-2016 Карлоса Нузмана по подозрению в причастности с коррупционной схеме с подкупом голосов членов МОК при выборе столицы Игр.

    «Исполком МОК принял решение временно приостановить работу НОК Бразилии.

    Данное решение не касается бразильских спортсменов. Поэтому МОК примет этих атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане и других турнирах под эгидой НОК. Олимпийские стипендии также не перестанут выплачиваться бразильским спортсменам.

    Что касается статуса господина Карлоса Нузмана в качестве почетного члена МОК, то исполком решил немедленно заморозить все права, функции и привилегии Нузмана, а также вывести его из координационной комиссии Токио-2020», – говорится в заявлении.

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