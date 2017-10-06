CAS отклонил апелляцию Чичеровой на лишение ее бронзы Пекина-2008

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на решение о лишении ее бронзы Пекина-2008.

Напомним, что в результате повторной перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в организме Чичеровой был обнаружен анаболический стероид туринабол.

CAS не нашел оснований для удовлетворения апелляции россиянки и согласился с решением МОК аннулировать результат спортсменки и лишить ее бронзовой награды Игр.