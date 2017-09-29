Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело полный аудит РУСАДА.

«В период с 27 по 29 сентября 2017 года в РУСАДА работала команда аудиторов Всемирного антидопингового агентства. WADA провело аудит всех подразделений российского антидопингового агентства.

Аудит WADA является одним из пунктов «дорожной карты» для восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному Антидопинговому Кодексу.

Отчет аудиторов будет направлен в Комитет WADA по соответствию Кодексу, заседание которого состоится в конце октября 2017 года.

Комитет ВАДА по соответствию Кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей в середине ноября 2017 года», – говорится в сообщении РУСАДА.

Большая допинг-амнистия. Но для России это еще не победа