Ректор МГУ о лаборатории: «Она создается не для России, а для WADA»
Ректор Московского университета Виктор Садовничий рассказал о создании в МГУ новой антидопинговой лаборатории.
– С WADA мы переписываемся, около восьми обменов было. Президент WADA был в Московском университете и очень доброжелательно относится ко всему.
Последний его ответ, что он согласен на тот план, который я ему предложил. Этот план состоит в том, что мы сначала строим лабораторию, потом берем людей и потом уже добиваемся лицензии на все другие виды, кроме крови.
- Зачем создается лаборатория?
– Не для России. Она создается для WADA. У них лежат просьбы из Канады, Австралии, они говорят, где есть свободное место, посылаю пробу. Мы обсуживающие.
Если они будут нуждаться в этих пробах, это ускорит получение лицензии. В крови они очень нуждаются, они не могут без нас, – сказал Садовничий.
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