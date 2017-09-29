Ректор МГУ о лаборатории: «Она создается не для России, а для WADA»

Ректор Московского университета Виктор Садовничий рассказал о создании в МГУ новой антидопинговой лаборатории.

– С WADA мы переписываемся, около восьми обменов было. Президент WADA был в Московском университете и очень доброжелательно относится ко всему.

Последний его ответ, что он согласен на тот план, который я ему предложил. Этот план состоит в том, что мы сначала строим лабораторию, потом берем людей и потом уже добиваемся лицензии на все другие виды, кроме крови.

- Зачем создается лаборатория?

– Не для России. Она создается для WADA. У них лежат просьбы из Канады, Австралии, они говорят, где есть свободное место, посылаю пробу. Мы обсуживающие.

Если они будут нуждаться в этих пробах, это ускорит получение лицензии. В крови они очень нуждаются, они не могут без нас, – сказал Садовничий.

Большая допинг-амнистия. Но для России это еще не победа