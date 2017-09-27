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    «Не касайтесь Болта в своих политических трюках». Сборная Ямайки по легкой атлетике ответила Дональду Трампу

    Теги бег Усэйн Болт сборная Ямайки Дональд Трамп

    Сборная Ямайки по легкой атлетики попросила президента США Дональда Трампа не вмешивать известного спринтера Усэйна Болта в политику.

    Недавно Трамп выложил видео, в котором Болт прерывает свой разговор с журналистами в то время, пока на стадионе играет гимн США.

    «Даже Усэйн Болт из Ямайки, один из лучших бегунов и легкоатлетов в истории, уважает наш гимн!» – написал Трамп.

    «Пожалуйста, не касайтесь Болта в своих политических трюках», – ответили в сборной Ямайки.

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