«Не касайтесь Болта в своих политических трюках». Сборная Ямайки по легкой атлетике ответила Дональду Трампу

Сборная Ямайки по легкой атлетики попросила президента США Дональда Трампа не вмешивать известного спринтера Усэйна Болта в политику.

Недавно Трамп выложил видео, в котором Болт прерывает свой разговор с журналистами в то время, пока на стадионе играет гимн США.

«Даже Усэйн Болт из Ямайки, один из лучших бегунов и легкоатлетов в истории, уважает наш гимн!» – написал Трамп.

«Пожалуйста, не касайтесь Болта в своих политических трюках», – ответили в сборной Ямайки.