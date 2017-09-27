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    Депутат Свищев: «Спорт в руках стран-агрессоров стал политической трибуной»

    Теги МОК ОКР WADA Дмитрий Свищев Министерство спорта России

    Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что в России нужно ввести должность пресс-атташе по спорту.

    «Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами – МОК, WADA и прочими. Но, на мой взгляд, этого не достаточно! Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам. Поэтому снова призываю задуматься руководству Минспорта и МИД о создании атташе по спорту.

    Основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие спортивных связей со спортивным ведомством страны пребывания при посольстве. Это должен быть человек авторитетный в сфере спорта и обладающий навыками дипломатии. Уверен, тогда мы сможем решать проблемы на корню», – рассказал Свищев.

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