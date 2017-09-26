Украина запретила крымской бегунье Хрипуновой выступать за сборную России

Тренер легкоатлетки Анны Хрипуновой, которая родилась в Крыму, Виктор Демидович сообщил о том, что спортсменка не может выступать за Россию из-за препятствий со стороны Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

«Анна получила паспорт гражданки РФ в мае 2014 года, сейчас служит в российской армии. Но представлять Россию на международных соревнованиях и выступать на чемпионате страны по решению Федерации легкой атлетики Украины Хрипунова не имеет права. Парадокс какой– то, и мы не знаем, что делать дальше», – рассказал Демидович.

ФЛАУ настаивает на том, что 24-летняя Хрипунова должна пройти стандартную процедуру смены спортивного гражданства с соблюдением трехлетнего карантина согласно правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).