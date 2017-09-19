Российский легкоатлет Иванов, заступившийся за девушек, погиб от ножевого ранения

Российский ходок Николай Иванов погиб от ножевого ранения, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах Москвы.

«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», – заявил источник.

«Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала «Помогите!». Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой», – цитирует тренера Сергея Осипова «Р-Спорт».

«Это был очень перспективный ходок на 50 км. Как вы знаете, на этой дистанции расцвет ходоков приходится на более поздний возраст.

На счету Николая есть серебро молодежного первенства России 2015 года, награды других внутрироссийских соревнований, это огромная потеря для всех нас», – отметила личный наставник Иванова Татьяна Фролова.

«Какой-то пьяный мужчина приставал к двум девушкам, Коля решил за них заступиться, мужчина пырнул его ножом. Около полутора суток убийцу ловили, но все же поймали. Ведутся следственные действия», – добавила Фролова в интервью «Р-Спорту».

Задержанный – мужчина 1992 года рождения, приехавший в Москву из Чеченской республики. Сообщается, что подозреваемый сознался в содеянном.