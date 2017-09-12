Себастьян Коу: «Фильм Фогеля о допинге показывает, как российский спорт гибнет в адском пламени»

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу поделился впечатлениями от просмотра фильма Брайана Фогеля «Икар», в котором рассказывается об экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове и системе допинга в России.

«После окончания чемпионата мира в Лондоне я несколько дней провел с друзьями в Уэльсе. Вместе с ними посмотрел фильм «Икар».

Это настоящая документальная драма, в которой Фогель показывает, что употребление коктейля из запрещенных препаратов оказывает сильное воздействие на велогонщика.

Фильм заканчивается сценой с Родченковым, который, судя по всему, является частью программы по защите свидетелей где-то в США, и сценой, где показано, как лихорадит спортивный мир. Игры в Рио прошли без российских легкоатлетов, только Международная федерация тяжелой атлетики поддержала наше решение. Независимая комиссия IAAF Руне Андерсена отслеживает выполнение Россией критериев по восстановлению.

Если Икар из греческой мифологии утонул в море, потому что подлетел слишком близко к солнцу, то изображение Фогелем российского спорта показывает, что тот гибнет в адском пламени», – написал Коу.