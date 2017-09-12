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    Себастьян Коу: «Фильм Фогеля о допинге показывает, как российский спорт гибнет в адском пламени»

    Теги допинг сборная России сборная России жен IAAF Себастьян Коу Григорий Родченков Брайан Фогель

    Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу поделился впечатлениями от просмотра фильма Брайана Фогеля «Икар», в котором рассказывается об экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове и системе допинга в России.

    «После окончания чемпионата мира в Лондоне я несколько дней провел с друзьями в Уэльсе. Вместе с ними посмотрел фильм «Икар».

    Это настоящая документальная драма, в которой Фогель показывает, что употребление коктейля из запрещенных препаратов оказывает сильное воздействие на велогонщика.

    Фильм заканчивается сценой с Родченковым, который, судя по всему, является частью программы по защите свидетелей где-то в США, и сценой, где показано, как лихорадит спортивный мир. Игры в Рио прошли без российских легкоатлетов, только Международная федерация тяжелой атлетики поддержала наше решение. Независимая комиссия IAAF Руне Андерсена отслеживает выполнение Россией критериев по восстановлению.

    Если Икар из греческой мифологии утонул в море, потому что подлетел слишком близко к солнцу, то изображение Фогелем российского спорта показывает, что тот гибнет в адском пламени», – написал Коу.

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