Виталий Мутко: «Россия никогда не согласится с позицией Макларена о существовании в стране программы поддержки допинга»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что российская сторона никогда не согласится с позицией главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о наличии в стране государственной программы поддержки допинга.

«То, что Родченков сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты WADA, мы с этим согласились. И этого человека уволили. Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на WADA.

Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном, что есть какая-то государственная программа.

Это злоупотребления, которые были в РУСАДА и в лаборатории. Мы с этим согласились. И все причастные к этому люди уволены. Сейчас по другим лекалам люди принимаются в эти организации.

Надо эту историю закрыть и прекратить обвинять весь российский спорт, потому что мы два года находимся под контролем международных спортивных организаций, результаты наши не падают, а количество нарушений антидопинговых правил не растет», – сказал Мутко.