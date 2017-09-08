«Спортсмены должны заниматься своим делом, а не оценивать работу федерации». Дмитрий Шляхтин – о критике со стороны Ласицкене

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира в прыжках высоту Марии Ласицкене о слабом прогрессе в восстановлении организации.

«Оценка работы федерации – это прерогатива рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и министерства спорта России.

А спортсмены должны заниматься своим делом – прыгать в секторах, бегать на дорожках. Я же не комментирую результаты спортсменов, а только помогаю им», – сказал Шляхтин.