«Спортсмены должны заниматься своим делом, а не оценивать работу федерации». Дмитрий Шляхтин – о критике со стороны Ласицкене
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира в прыжках высоту Марии Ласицкене о слабом прогрессе в восстановлении организации.
«Оценка работы федерации – это прерогатива рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и министерства спорта России.
А спортсмены должны заниматься своим делом – прыгать в секторах, бегать на дорожках. Я же не комментирую результаты спортсменов, а только помогаю им», – сказал Шляхтин.
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