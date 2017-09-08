Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спортсмены должны заниматься своим делом, а не оценивать работу федерации». Дмитрий Шляхтин – о критике со стороны Ласицкене

    Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Дмитрий Шляхтин Мария Ласицкене (Кучина)

    Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал слова двукратной чемпионки мира в прыжках высоту Марии Ласицкене о слабом прогрессе в восстановлении организации.

    «Оценка работы федерации – это прерогатива рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и министерства спорта России.

    А спортсмены должны заниматься своим делом – прыгать в секторах, бегать на дорожках. Я же не комментирую результаты спортсменов, а только помогаю им», – сказал Шляхтин.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться