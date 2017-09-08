Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мария Ласицкене: «Не хочется, чтобы ВФЛА прикрывалась нашими результатами»

    Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина)

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением насчет того, как протекает процесс восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    «Я делаю свою работу и делаю ее отлично, это всем, наверное, понятно.

    Уже два года не видно продвижения со стороны ВФЛА, к сожалению. Я очень хотела бы, чтобы это все поскорее закончилось. Но вопрос о восстановлении ВФЛА не ко мне, есть люди, которые должны отвечать на это и за это. Надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.

    Может, наше выступление на чемпионате мира скажется. Но не хочется, чтобы нашими результатами как-то прикрывались, говорили, что это шаг. Мы делаем свое, мы бы и так прыгали, а от федерации нужна немного другая работа. Надеюсь, она выполняется», – отметила Ласицкене.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться