Мария Ласицкене: «Не хочется, чтобы ВФЛА прикрывалась нашими результатами»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением насчет того, как протекает процесс восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Я делаю свою работу и делаю ее отлично, это всем, наверное, понятно.

Уже два года не видно продвижения со стороны ВФЛА, к сожалению. Я очень хотела бы, чтобы это все поскорее закончилось. Но вопрос о восстановлении ВФЛА не ко мне, есть люди, которые должны отвечать на это и за это. Надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.

Может, наше выступление на чемпионате мира скажется. Но не хочется, чтобы нашими результатами как-то прикрывались, говорили, что это шаг. Мы делаем свое, мы бы и так прыгали, а от федерации нужна немного другая работа. Надеюсь, она выполняется», – отметила Ласицкене.