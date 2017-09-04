В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами

В российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) создан отдел по работе с информаторами.

«Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов. РУСАДА предоставило информацию о работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также с теми, кто информирует о нарушениях по электронной почте и телефону. Там уже создан отдел по работе с информаторами.

Паралимпийский комитет России тоже проделывает в этом направлении огромную работу, в некоторых федерациях такая система уже введена, например во Всероссийской федерации легкой атлетики», – рассказал министр спорта России Павел Колобков.