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    В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами

    Теги допинг Павел Колобков РУСАДА

    В российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) создан отдел по работе с информаторами.

    «Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов. РУСАДА предоставило информацию о работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также с теми, кто информирует о нарушениях по электронной почте и телефону. Там уже создан отдел по работе с информаторами.

    Паралимпийский комитет России тоже проделывает в этом направлении огромную работу, в некоторых федерациях такая система уже введена, например во Всероссийской федерации легкой атлетики», – рассказал министр спорта России Павел Колобков.

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