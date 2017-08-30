Тренер призера ЧМ Лысенко: «Башкирия обещала премиальные, но об этом забыли. Хоккеисты и футболисты получают миллионы»

Евгений Загорулько, тренер вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, рассказал о финансовых аспектах своей работы на ЧМ-2017, проходившем в Лондоне.

«Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом. В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги.

Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль чемпионата мира по легкой атлетике.

Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идет о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того. В то же время хоккеисты «Салавата Юлаева» и футболисты «Уфы» получают миллионы, показывая довольно средние результаты. Схожая ситуация и у остальных наших медалистов», – рассказал Загорулько.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что российские легкоатлеты получат выплаты за чемпионат мира после урегулирования законодательства, связанного с нейтральным статусом спортсменов.