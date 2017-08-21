CAS оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, Мельникова и Диака-младшего

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Валентина Балахничева на решение о пожизненной дисквалификации.

CAS также оставил в силе отстранение бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака.

Комиссия, рассматривавшая апелляции, пришла к выводу, что решение о пожизненном отстранении чиновников, принятое комитетом по этике IAAF 7 января 2016 года, не должно быть отменено. Доказательства вины Балахничева, Мельникова и Диака-младшего в коррупции были признаны достаточными.

«Я хочу поблагодарить CAS за их тяжелую работу и усердие в оценке и поддержании решения комитета по этике IAAF.

Сегодняшнее решение дает четко понять, что на любого, кто привнесет в наш вид спорта коррупцию, найдется управа», – цитирует главу IAAF Себастьяна Коу сайт организации.

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