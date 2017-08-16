Мария Ласицкене: «Больше получила эмоций от встречи в аэропорту, чем когда стояла на пьедестале на ЧМ»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сегодня прилетела в Москву и поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира в Лондоне.

«Соревнования прошли хорошо, но нервно. Прыгала с огромной ответственностью, мы справились и завоевали золотую медаль.

Я счастлива, хотя признаюсь, больше получаю эмоций сейчас от такой встречи, чем когда стояла на пьедестале почета на чемпионате мира.

Мы были готовы, что гимн России не будет звучать и, конечно, это неприятно, ведь каждый спортсмен мечтает услышать на соревнованиях гимн своей страны после победы.

Нас этого лишили, но я уверена, что впереди будет не один пьедестал, где российский гимн будет звучать», – рассказала Ласицкене.

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