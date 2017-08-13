Сергей Широбоков: «Серебро чемпионата мира – это неплохо, мне же только 18 лет»

Россиянин Сергей Широбоков прокомментировал свой результат в спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира в Лондоне (2-е место).

«Выложился полностью. До первого места не хватило совсем немного, однако для меня и серебро чемпионата мира – это неплохо. Мне же только 18 лет. Я еще молодой. Хотя боролся до конца, честно!

До последних метров было ничего не ясно. Многие дергались, то один выходил вперед, то другой. Я просто шел на максимуме.

– У вас вообще нет опыта стартов на таком уровне. Какой была тактика сегодня?

– Сцепить зубы – и держаться в лидирующей группе. Вперед не выходить. А на 19-20-м км – включаться на полную. Так и получилось. Я доволен», – сказал Широбоков.