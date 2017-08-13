Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российские легкоатлеты на ЧМ-2017 завоевали больше медалей, чем на предыдущем чемпионате мира. И это под нейтральным флагом

    Теги прыжки в длину бег спортивная ходьба чемпионат мира сборная России сборная России жен прыжки в высоту Дарья Клишина Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Сергей Широбоков Валерий Пронкин

    Российские легкоатлеты, выступающие под нейтральным флагом, завоевали на чемпионате мира в Лондоне больше медалей, чем на предыдущем мировом первенстве в Пекине.

    На счету россиян одно золото и четыре серебра. Награду высшей пробы команде принесла прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Серебро в Лондоне выиграли спринтер Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин и ходок Сергей Широбоков.

    На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Пекине, сборная России, выступавшая под собственным флагом, завоевала на медаль меньше. В 2015 году в копилке сборной было два золота, которые принесли Ласицкене и Шубенков, серебро в беге на 400 м с/б Дениса Кудрявцева и бронза прыгуньи в высоту Анны Чичеровой.

    На данный момент сборная России в медальном зачете располагается на 9-м месте (неофициально, так как выступает под нейтральным флагом). В Пекине российская команда также была 9-й.

    Напомним, что до чемпионата мира 2015 года не были допущены российские ходоки. В Лондоне под нейтральным флагом выступают 19 россиян.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться