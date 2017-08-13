Чемпионат мира. Лысенко и Иванюк поборются за медали в прыжках в высоту

Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк выступят в финале чемпионата мира в Лондоне.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

Прыжки в высоту

Начало финала – 21.00 по московскому времени

Старт-лист

1. Матеуш Пшибылко (Германия)

2. Юй Ван (Китай)

3. Мутаз Баршим (Катар)

4. Брайан Макбрайд (США)

5. Илья Иванюк (Россия)

6. Данил Лысенко (Россия)

7. Эйке Оннен (Германия)

8. Тихомир Иванов (Болгария)

9. Роберт Грабарз (Великобритания)

10. Богдан Бондаренко (Украина)

11. Майд Эддин Газаль (Сирия)

12. Эдгар Ривера (Мексика)