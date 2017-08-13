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    Усэйн Болт: «Спасибо моим людям. Бесконечно люблю своих фанатов»

    Теги бег чемпионат мира фото Усэйн Болт сборная Ямайки

    Ямайский спринтер Усэйн Болт поблагодарил своих фанатов и партнеров по эстафетной команде за поддержку.

    Напомним, Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4x100 на чемпионате мира в Лондоне и не смог завершить дистанцию. Он покинул стадион в сопровождении коллег по сборной Ямайки.

    «Спасибо моим людям. Бесконечная любовь к моим фанатам», – написал Болт на своей странице в соцсети.

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