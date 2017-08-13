Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере

    Теги бег чемпионат мира Усэйн Болт травмы сборная Ямайки

    Ямайский бегун Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере.

    Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4x100 на чемпионате мира в Лондоне.

    Одиннадцатикратный чемпион мира не смог завершить дистанцию. 

    Стоит отметить, что ямаец впервые в карьере не смог финишировать из-за травмы на главном старте.

    Напомним, что Болт, завершающий карьеру после чемпионата мира-2017, стал третьим на дистанции 100 м на этом турнире.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться