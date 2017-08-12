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    Метатель молота Пронкин: «Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России метания чемпионат мира сборная России Наталья Садова Дмитрий Медведев Рамиль Гулиев сборная Турции Валерий Пронкин

    Серебряный призер чемпионата мира-2017 в метании молота Валерий Пронкин рассказал о популяризации своего вида спорта.

    – В легкую атлетику сразу влюбились?

    – Еще до того, как в нее попал. Кстати, как только я пришел в метания, подумал, что это тяжелая атлетика. Снаряды же тяжелые! А до этого я увидел по телевизору, как Наталья Ивановна Садова выиграла Олимпийские игры в метании диска. Вот тогда влюбился в красоту «королевы спорта».

    – «Королева спорта» – далеко не самый рейтинговый по нашим временам вид. Внимания к нему негусто. Обидно?

    – Обидно. Вот недавно был чемпионат России в Жуковском. Приехал в первый день Дмитрий Анатольевич Медведев. Выхожу на квалификацию – смотрю, народу-то сколько, полный стадион! Выступил Дмитрий Анатольевич, открыл соревнования, хорошие слова пожелал, уехал. Я на следующий день выхожу на финал – народу никого. Как это объяснить – популярностью Дмитрия Анатольевича?

    – Пожалуй, этот вопрос лучше оставить без ответа.

    – А другие турниры взять… Зрители на соревнованиях – только те, кто в нем участвуют или их друзья. Никакой популяризации нет. Какая-нибудь десятая российская футбольная лига больше людей соберет. 

    – Тренировки футболистов смотрел – не сравнить с легкоатлетическими, где, как сказал новый чемпион мира Рамиль Гулиев, мучить себя надо. 

    – Рамиль нереальный красавчик. А всех футболистов под одну гребенку я бы не стал грести. Английскую премьер-лигу возьмите – как красиво рубятся! Но российский футбол я не смотрю и не буду никогда смотреть, наверное. Мне действительно обидно, – сказал Пронкин.

    Фейк, а не легкая атлетика. Что не показали Дмитрию Медведеву

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