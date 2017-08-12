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    Чемпионат мира. Ласицкене поборется за золото в прыжках в высоту

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    Сегодня на чемпионате мира по легко атлетике в Лондоне будут разыграны в прыжках в высоту у женщин. В соревнованиях примет участие россиянка Мария Ласицкене, она вышла в финал, первой преодолев квалификационный норматив 1,92 м.

    Напомним, в текущем сезоне Ласицкене одержала 15 побед подряд.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Женщины

    Прыжки в высоту

    Начало финала — 21.05 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Камила Личвинко (Польша)
    2. Рут Бейтиа (Испания)
    3. Иника Макферсон (США) 
    4. Айрине Пальшите (Литва)
    5. Мария Ласицкене (Россия)
    6. Вашти Каннингэм (США)
    7. Морган Лейк (Великобритания)
    8. Юлия Левченко (Украина)
    9. Мирела Демирева (Болгария)
    10. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия)
    11. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
    12. Михаэла Грубая (Чехия)

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