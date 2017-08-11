Чемпионат мира. Пронкин завоевал серебро в метании молота
Сегодня на чемпионате мира в Лондоне были разыграны медали в метании молота у мужчин. 23-летний россиянин Валерий Пронкин завоевал серебряную медаль.
Еще один россиянин Алексей Сокирский занял пятое место.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
Метание молота
1. Павел Файдек (Польша) – 79,81
2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
3. Войцех Новицкий (Польша) – 78,03
4. Квентин Бигот (Франция) – 77,67
5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50
6. Ник Миллер (Великобритания) – 77,31
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