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    Чемпионат мира. Пронкин завоевал серебро в метании молота

    Теги метания чемпионат мира сборная России результаты Сборная Беларуси сборная Великобритании сборная Польши сборная Италии сборная Франции Алексей Сокирский Дильшод Назаров сборная Турции Павел Файдек сборная Таджикистана Павел Борейша Войцех Новицки Валерий Пронкин Бенце Халаш

    Сегодня на чемпионате мира в Лондоне были разыграны медали в метании молота у мужчин. 23-летний россиянин Валерий Пронкин завоевал серебряную медаль.

    Еще один россиянин Алексей Сокирский занял пятое место.  

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    Метание молота

    1. Павел Файдек (Польша) – 79,81
    2. Валерий Пронкин (Россия) – 78,16
    3. Войцех Новицкий (Польша) – 78,03
    4. Квентин Бигот (Франция) – 77,67
    5. Алексей Сокирский (Россия) – 77,50
    6. Ник Миллер (Великобритания) – 77,31

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