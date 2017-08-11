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    Чемпионат мира. Клишина выступит в финале прыжков в длину

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    Сегодня на чемпионате мира в Лондоне будут разыграны медали в женских прыжках в длину. В соревнованиях примет участие россиянка Дарья Клишина, которая вышла в финал с лучшим результатом.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Женщины

    Прыжки в длину

    Начало – 21.10 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Лоррейн Юджен (Великобритания)
    2. Блессинг Окагбаре (Нигерия)
    3. Ивана Шпанович (Сербия)
    4. Дарья Клишина (Россия)
    5. Шантель Малон (Британские Виргинские острова)
    6. Элиан Мартинс (Бразилия)
    7. Лаума Грива (Латвия)
    8. Клаудия Салман-Рат (Германия)
    9. Алина Ротару (Румыния)
    10. Бритни Рис (США)
    11. Тианна Бартолетта (США)
    12. Брук Стреттон (Австралия)

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