Чемпионат мира. Лысенко и Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту

Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк вышли в финал чемпионата мира в Лондоне.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Мужчины

Прыжки в высоту

Данил Лысенко вышел в финал с третьим результатом (2,31), Илья Иванюк – с седьмым (2,29). Лучшими стали катарец Мутаз Баршим (2,31) и украинец Богдан Бондаренко (2,31).

Серебряный призер чемпионата мира китаец Чжан Говэй стал 24-м (2,22) и не прошел дальше. Американец Эрик Кайнард снялся на первой же высоте.

Финал чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в высоту пройдет 13 августа в 21.00 по московскому времени.