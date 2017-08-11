Чемпионат мира. Лысенко и Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту
Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк вышли в финал чемпионата мира в Лондоне.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Мужчины
Прыжки в высоту
Данил Лысенко вышел в финал с третьим результатом (2,31), Илья Иванюк – с седьмым (2,29). Лучшими стали катарец Мутаз Баршим (2,31) и украинец Богдан Бондаренко (2,31).
Серебряный призер чемпионата мира китаец Чжан Говэй стал 24-м (2,22) и не прошел дальше. Американец Эрик Кайнард снялся на первой же высоте.
Финал чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в высоту пройдет 13 августа в 21.00 по московскому времени.
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