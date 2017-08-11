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    Чемпионат мира. Лысенко и Иванюк вышли в финал в прыжках в высоту

    Теги чемпионат мира сборная России результаты прыжки в высоту сборная США сборная Китая сборная Украины Богдан Бондаренко Мутаз Баршим Эрик Кайнард Илья Иванюк сборная Катара Данил Лысенко Говэй Чжан

    Российские прыгуны в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк вышли в финал чемпионата мира в Лондоне.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Квалификация

    Мужчины

    Прыжки в высоту

    Данил Лысенко вышел в финал с третьим результатом (2,31), Илья Иванюк – с седьмым (2,29). Лучшими стали катарец Мутаз Баршим (2,31) и украинец Богдан Бондаренко (2,31).

    Серебряный призер чемпионата мира китаец Чжан Говэй стал 24-м (2,22) и не прошел дальше. Американец Эрик Кайнард снялся на первой же высоте.

    Финал чемпионата мира в Лондоне по прыжкам в высоту пройдет 13 августа в 21.00 по московскому времени.

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