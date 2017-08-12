Чемпионат мира. Десятиборье. Шкуренев снялся, Майер лидирует после семи видов
На чемпионате мира в Лондоне проходят соревнования десятиборцев. После семи видов лидирует француз Кевин Майер.
Россиянин Илья Шкуренев не смог завершить шестой вид десятиборья (бег на 110 метров с барьерами) и снялся с соревнований.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
Десятиборье
После 6 видов из 10
1. Кевин Майер (Франция) – 6296
2. Рико Фраймут (Германия) – 6272
3. Алексей Касьянов (Украина) – 6095
4. Кай Казмирек (Германия) – 6080
3. Дамиан Уорнер (Канада) – 6048
6. Курт Феликс (Гренада) – 5957
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