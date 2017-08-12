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    Чемпионат мира. Десятиборье. Шкуренев снялся, Майер лидирует после семи видов

    Теги чемпионат мира сборная России результаты десятиборье сборная США сборная Германии сборная Украины сборная Франции Трей Харди Илья Шкуренев Дамиан Уорнер Рико Фраймут Алексей Касьянов сборная Канады сборная Гренады Кевин Майер Кай Казмирек

    На чемпионате мира в Лондоне проходят соревнования десятиборцев. После семи видов лидирует француз Кевин Майер.

    Россиянин Илья Шкуренев не смог завершить шестой вид десятиборья (бег на 110 метров с барьерами) и снялся с соревнований.

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    Десятиборье

    После 6 видов из 10

    1. Кевин Майер (Франция) – 6296
    2. Рико Фраймут (Германия) – 6272
    3. Алексей Касьянов (Украина) – 6095
    4. Кай Казмирек (Германия) – 6080
    3. Дамиан Уорнер (Канада) – 6048
    6. Курт Феликс (Гренада) – 5957

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