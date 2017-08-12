Чемпионат мира. Десятиборье. Шкуренев снялся, Майер лидирует после семи видов

На чемпионате мира в Лондоне проходят соревнования десятиборцев. После семи видов лидирует француз Кевин Майер.

Россиянин Илья Шкуренев не смог завершить шестой вид десятиборья (бег на 110 метров с барьерами) и снялся с соревнований.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

Десятиборье

После 6 видов из 10

1. Кевин Майер (Франция) – 6296

2. Рико Фраймут (Германия) – 6272

3. Алексей Касьянов (Украина) – 6095

4. Кай Казмирек (Германия) – 6080

3. Дамиан Уорнер (Канада) – 6048

6. Курт Феликс (Гренада) – 5957

