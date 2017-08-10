Чемпионат мира. Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту с первым результатом, Гордеева выбыла
На чемпионате мира по легкой атлетике прошли квалификационные соревнования по прыжкам в высоту у женщин.
Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал, первой преодолев квалификационный норматив 1,92 м.
Ирина Гордеева, еще одна представительница России, в финал не попала.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Квалификация
Вечерняя сессия
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,92
2. Юлия Левченко (Украина) — 1,92
3. Камила Личвинко (Польша) – 1,92
4. Иника Макферсон (США) – 1,92
5. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 1,92
6. Вашти Каннингэм (США) – 1,92...
16. Ирина Гордеева (Россия) – 1,89
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