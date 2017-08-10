Чемпионат мира. Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту с первым результатом, Гордеева выбыла

На чемпионате мира по легкой атлетике прошли квалификационные соревнования по прыжкам в высоту у женщин.

Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал, первой преодолев квалификационный норматив 1,92 м.

Ирина Гордеева, еще одна представительница России, в финал не попала.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Квалификация

Вечерняя сессия

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,92

2. Юлия Левченко (Украина) — 1,92

3. Камила Личвинко (Польша) – 1,92

4. Иника Макферсон (США) – 1,92

5. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 1,92

6. Вашти Каннингэм (США) – 1,92...

16. Ирина Гордеева (Россия) – 1,89