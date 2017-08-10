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    Чемпионат мира. Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту с первым результатом, Гордеева выбыла

    Теги чемпионат мира сборная России жен результаты прыжки в высоту сборная США жен сборная Великобритании жен сборная Украины жен сборная Польши жен Ирина Гордеева Мария Ласицкене (Кучина) Камила Личвинко Катарина Джонсон-Томпсон Юлия Левченко Вашти Каннингэм

    На чемпионате мира по легкой атлетике прошли квалификационные соревнования по прыжкам в высоту у женщин.

    Россиянка Мария Ласицкене вышла в финал, первой преодолев квалификационный норматив 1,92 м.

    Ирина Гордеева, еще одна представительница России, в финал не попала. 

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Квалификация

    Вечерняя сессия

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,92
    2. Юлия Левченко (Украина) — 1,92
    3. Камила Личвинко (Польша) – 1,92
    4. Иника Макферсон (США) – 1,92
    5. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 1,92
    6. Вашти Каннингэм (США) – 1,92...
    16. Ирина Гордеева (Россия) – 1,89

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