В седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике состоялся финальный забег на двухсотметровке у мужчин.

Победу одержал представитель Турции Рамиль Гулиев. Он стал вторым в истории белокожим легкоатлетом после грека Костаса Кентериса (2001), который выиграл спринт.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

Финал

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,09

2. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 20,11

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11

4. Нэтанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,24

5. Амер Уэбб (США) – 20,26

6. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,44

7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 20,63

8. Исайя Янг (США) – 20,64

Белый спринтер, который говорит по-русски. Он выиграл чемпионат мира