Чемпионат мира. Гулиев завоевал золото на 200-метровке
В седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике состоялся финальный забег на двухсотметровке у мужчин.
Победу одержал представитель Турции Рамиль Гулиев. Он стал вторым в истории белокожим легкоатлетом после грека Костаса Кентериса (2001), который выиграл спринт.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
Финал
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,09
2. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 20,11
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11
4. Нэтанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,24
5. Амер Уэбб (США) – 20,26
6. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,44
7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 20,63
8. Исайя Янг (США) – 20,64
Белый спринтер, который говорит по-русски. Он выиграл чемпионат мира
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