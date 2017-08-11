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    Чемпионат мира. Гулиев завоевал золото на 200-метровке

    Теги бег чемпионат мира результаты сборная США сборная Великобритании сборная Японии Рамиль Гулиев сборная ЮАР сборная Тринидада и Тобаго Исайя Янг сборная Турции Уэйд ван Никерк сборная Ботсваны Амер Уэбб Нэтанил Митчелл-Блейк Абдул Хаким Сани Браун Исаак Маквала

    В седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике состоялся финальный забег на двухсотметровке у мужчин.

    Победу одержал представитель Турции Рамиль Гулиев. Он стал вторым в истории белокожим легкоатлетом после грека Костаса Кентериса (2001), который выиграл спринт. 

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    Финал

    200 м

    1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,09
    2. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 20,11
    3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11
    4. Нэтанил Митчелл-Блейк (Великобритания) – 20,24
    5. Амер Уэбб (США) – 20,26
    6. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,44
    7. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 20,63
    8. Исайя Янг (США) – 20,64

    Белый спринтер, который говорит по-русски. Он выиграл чемпионат мира

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