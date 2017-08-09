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    Чемпионат мира. Дарья Клишина вышла в финал в прыжках в длину с лучшим результатом

    Теги прыжки в длину чемпионат мира сборная России жен результаты сборная США жен Дарья Клишина Ивана Шпанович Тианна Бартолетта сборная Сербии жен

    На чемпионате мира по легкой атлетике состоялись квалификационные соревнования в прыжках в длину у женщин.

    Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал с первым результатом (6,66).

    Чемпионат мира

    Лондон, Великобритания

    Вечерняя сессия

    Квалификация

    Женщины

    Прыжки в длину

    1. Дарья Клишина (Россия) — 6,66
    2. Тианна Бартолетта (США) — 6,64
    3. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,62

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