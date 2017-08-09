Чемпионат мира. Дарья Клишина вышла в финал в прыжках в длину с лучшим результатом

На чемпионате мира по легкой атлетике состоялись квалификационные соревнования в прыжках в длину у женщин.

Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал с первым результатом (6,66).

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Вечерняя сессия

Квалификация

Женщины

Прыжки в длину

1. Дарья Клишина (Россия) — 6,66

2. Тианна Бартолетта (США) — 6,64

3. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,62