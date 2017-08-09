Чемпионат мира. Дарья Клишина вышла в финал в прыжках в длину с лучшим результатом
На чемпионате мира по легкой атлетике состоялись квалификационные соревнования в прыжках в длину у женщин.
Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал с первым результатом (6,66).
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Вечерняя сессия
Квалификация
Женщины
Прыжки в длину
1. Дарья Клишина (Россия) — 6,66
2. Тианна Бартолетта (США) — 6,64
3. Ивана Шпанович (Сербия) — 6,62
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