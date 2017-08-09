Чемпионат мира. Алексей Сокирский вышел в финал в метании молота, Литвинов выбыл

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне проходят квалификационные соревнования у мужчин в метании молота.

Россиянин Алексей Сокирский выполнил квалификационный норматив в первой попытке и вышел в финал с результатом 75,50 м.

Еще один представитель России Сергей Литвинов не сумел преодолеть квалификационный этап, его лучшая попытка – 73,48 (11-й результат).

Валерий Пронкин поборется за выход в финал в составе второй группы квалификационных соревнований.