Чемпионат мира. Алексей Сокирский вышел в финал в метании молота, Литвинов выбыл
На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне проходят квалификационные соревнования у мужчин в метании молота.
Россиянин Алексей Сокирский выполнил квалификационный норматив в первой попытке и вышел в финал с результатом 75,50 м.
Еще один представитель России Сергей Литвинов не сумел преодолеть квалификационный этап, его лучшая попытка – 73,48 (11-й результат).
Валерий Пронкин поборется за выход в финал в составе второй группы квалификационных соревнований.
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