Сергей Шубенков: «Можно порадоваться победе Гэтлина. У него тяжелая судьба»

Российский спринтер Сергей Шубенков рассказал об отношении к восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, который завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне.

Также россиянин поделился мнением насчет критики в адрес американского бегуна Джастина Гэтлина.

– Этот чемпионат мира войдет в историю как последний турнир, на котором участвовал Усэйн Болт. Смотрели финал на 100 м?

– Краем глаза. Без звука. Занимался своими делами в компе, игрался во что-то. Если честно, я и склонялся к тому, что он не будет первым. К этому шло. Его результаты снижались.

Болт провел потрясающую карьеру и выиграл все, что было возможно. Мир оказался слишком мал для Болта, для него больше нет новых вызовов. И он в этом не виноват. Усэйн бы ушел еще после Рио, но пообещал Коу, что завяжет на этом чемпионате мира.

– Все задаются вопросом: как легкая атлетика будет жить без Болта?

– Без него и без Елены Исинбаевой. Я все-таки ставлю их в один ряд. А жить легкая атлетика будет так, как живет баскетбол без Джордана, а бокс без Али.

Когда-нибудь завяжут Месси и Роналду, но футбол на этом не закончится. Время идет, и все мы когда-нибудь завяжем. Грустно, но ничего не поделаешь.

– Многие расстроены тем, как именно закончил Болт.

– Думаю, даже если бы он выиграл, совсем немного выбежав из 10 секунд, все равно бы люди сказали, что он уже не тот. Зато можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжелая.

– Не опасаетесь, что интервью переведут – и иностранцы скажут, что вы поддерживаете допингеров.

– Допингеров я не поддерживаю. Но тут я солидарен с Болтом: если Джастин допущен до соревнований, то имеет такие же права, как и все остальные, – сказал Шубенков.