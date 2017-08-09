Дарья Клишина: «Всего раз задумывалась насчет допинга – в 15 лет»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала об отношении к допингу, а также о выступлении под нейтральным флагом.

«Те, кто принимает допинг, делают свой собственный выбор. Не хочу ни о ком говорить плохо. Если хочешь выступать, принимая запрещенные вещества, то это твоя жизнь. Я могу спать спокойно, зная, что ничего не принимала.

Однажды я думала об этом, когда мне было 15 лет. Мой личный рекорд был 6,30 м и я смотрела на девочек постарше, который прыгали за 7 метров. Думала, что это невозможно без допинга.

Я продолжала тренироваться. У меня не было больших улучшений, но я уже обладала юниорским рекордом России – 6,52. И была рада этому. А потом прыгнула на 7,03 м – впервые в жизни за 7 метров! Подумала: жизнь прекрасна. Значит, можно тренироваться и выступать, не принимая запрещенных препаратов.

Думаю, что за последний год я стала психологически сильнее. Чувствую себя старше, чем на 26 лет. Опыт был плохим, но я стала сильнее.

Я очень рада выступать на чемпионате мира в Лондоне. Мне не нравится, что я не смогу выйти в цветах российского флага, но таково положение дел, и мы все знаем, что мы из России.

Если я выиграю и побегу круг почета, мне нельзя будет взять с трибун российский флаг, если кто-то протянет его. Я не хочу проблем. Но как это будет выглядеть с точки зрения российских болельщиков? Что они подумают? Может, я не буду делать круг по стадиону и останусь в секторе», – сказала Клишина.