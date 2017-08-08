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    Сергей Шубенков: «Если есть спрос на то, что Россию надо гнобить, значит, будут гнобить»

    Теги телевидение бег чемпионат мира сборная России ВФЛА IAAF Сергей Шубенков

    Российский спринтер Сергей Шубенков поделился мнением насчет того, почему Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливает в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

    «Это все большая политика. Если есть спрос на то, что Россию надо гнобить – значит, будут гнобить. На мой взгляд, IAAF уже вчера могла допустить нас. А может не допустить никогда.

    Потому что там есть критерии, которые в принципе невыполнимые. Они размыты и четко не прописаны.

    Наличие антидопинговой культуры – как и кто это оценивает? Это остается, что называется, «на усмотрение». А когда у тебя есть критерии «на усмотрение» – политика и включается. Будет тренд подружиться – вернут. Не будет тренда – будут держать отстранение до последнего.

    В январе после информации о том, что вы подали заявку на выступление в нейтральном статусе, на вас внезапно обрушилась лавина негатива. 

    – Было дело, решили меня «похайпить». Вот сейчас нашелся только один деятель, который мне в соцсетях написал, что я предатель, раз выиграл медаль под нейтральным флагом. А в целом все хорошо, все поздравляют. Но я тогда вообще не заморачивался – да, лавина, ну и что?

    Обидно должно быть?

    – Да мне вообще за державу, скорее, обидно. Вот включите здесь «Би-Би-Си» – легкая атлетика по главному каналу идет. На первой кнопке прямая трансляция от корки до корки, до покоса, и потом с полчаса идет аналитика.

    У нас можете представить такое? Первый канал чемпионат мира по футболу, может, покажет, и все. Нет, у нас вокруг один Малахов. Но, увы, у нас люди это любят. Немножко другая, значит, специфика», – сказал Шубенков.

    У Шубенкова – третья медаль ЧМ. И первая без российского флага

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