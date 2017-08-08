Российский спринтер Сергей Шубенков поделился мнением насчет того, почему Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливает в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Это все большая политика. Если есть спрос на то, что Россию надо гнобить – значит, будут гнобить. На мой взгляд, IAAF уже вчера могла допустить нас. А может не допустить никогда.

Потому что там есть критерии, которые в принципе невыполнимые. Они размыты и четко не прописаны.

Наличие антидопинговой культуры – как и кто это оценивает? Это остается, что называется, «на усмотрение». А когда у тебя есть критерии «на усмотрение» – политика и включается. Будет тренд подружиться – вернут. Не будет тренда – будут держать отстранение до последнего.

– В январе после информации о том, что вы подали заявку на выступление в нейтральном статусе, на вас внезапно обрушилась лавина негатива.

– Было дело, решили меня «похайпить». Вот сейчас нашелся только один деятель, который мне в соцсетях написал, что я предатель, раз выиграл медаль под нейтральным флагом. А в целом все хорошо, все поздравляют. Но я тогда вообще не заморачивался – да, лавина, ну и что?

– Обидно должно быть?

– Да мне вообще за державу, скорее, обидно. Вот включите здесь «Би-Би-Си» – легкая атлетика по главному каналу идет. На первой кнопке прямая трансляция от корки до корки, до покоса, и потом с полчаса идет аналитика.

У нас можете представить такое? Первый канал чемпионат мира по футболу, может, покажет, и все. Нет, у нас вокруг один Малахов. Но, увы, у нас люди это любят. Немножко другая, значит, специфика», – сказал Шубенков.

У Шубенкова – третья медаль ЧМ. И первая без российского флага