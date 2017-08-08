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    Сергей Шубенков: «Надеюсь, что будет шанс отыграться, надо «порвать» Маклауда хотя бы разок»

    Теги бег чемпионат мира сборная России сборная Ямайки Сергей Шубенков Омар Маклауд

    Российский спринтер Сергей Шубенков рассказал о соперничестве с ямайским бегуном Омаром Маклаудом на чемпионате мира в Лондоне.

    Напомним, что на дистанции 110 м с барьерами Маклауд одержал победу, у Шубенкова – серебро.

    «Омар Маклауд, конечно, быстр в этом году. Целую десятую у меня вырвал. Эти два дня тяжело прошли, нервно, так что я рад, что закончилось именно так», – сказал Шубенков.

    «Я надеюсь, что шанс отыграться у меня будет. Мне Маклауда надо все-таки «порвать» хотя бы разок. Сегодня я «рубился» с ним как мог, но пока ничего не могу сделать.

    Я не ощущал психологического давления от того, что вся страна ждала от меня медали. Я перед стартом «закрываюсь» от всего. Но теперь буду болеть за наших, надеюсь на них», – цитирует россиянина ТАСС.

    У Шубенкова – третья медаль ЧМ. И первая без российского флага

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