Российский спринтер Сергей Шубенков рассказал о соперничестве с ямайским бегуном Омаром Маклаудом на чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, что на дистанции 110 м с барьерами Маклауд одержал победу, у Шубенкова – серебро.

«Омар Маклауд, конечно, быстр в этом году. Целую десятую у меня вырвал. Эти два дня тяжело прошли, нервно, так что я рад, что закончилось именно так», – сказал Шубенков.

«Я надеюсь, что шанс отыграться у меня будет. Мне Маклауда надо все-таки «порвать» хотя бы разок. Сегодня я «рубился» с ним как мог, но пока ничего не могу сделать.

Я не ощущал психологического давления от того, что вся страна ждала от меня медали. Я перед стартом «закрываюсь» от всего. Но теперь буду болеть за наших, надеюсь на них», – цитирует россиянина ТАСС.

У Шубенкова – третья медаль ЧМ. И первая без российского флага