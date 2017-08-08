Российский спринтер Сергей Шубенков прокомментировал свой результат в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира в Лондоне, где он завоевал серебро.

«Начнем с неприятного. Хотелось выиграть золото, отстоять титул. Немного не так сложился забег, как обычно. Вырвался вперед со старта, а потом Омар меня настиг. Обычно я набегаю…

Нелегко дался чемпионат мира, скрывать не буду. Все выплеснул. Рад, что я здесь, наконец-то соревнуюсь. Третий раз подряд беру медаль на чемпионатах мира. Теперь у меня есть полный набор. Все-таки я больше рад. Мы долго к этому шли.

Не рекордные скорости? Может, погода повлияла… Или стадион. Король Болт сказал, что колодки неудобные, кто-то на дорожку жаловался. Чемпионат мира – своя специфика», – сказал Шубенков в эфире телеканала «Матч ТВ».